Дмитрий Морозов: единственная точка роста фармкомпании в России – это экспорт

Экспорт — процесс небыстрый, и результат виден не быстро, но это единственная точка роста для активно развивающейся фармкомпании. Об этом заявил генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, выступая сегодня в рамках Российского фармацевтического форума.

Продукты «Биокад» в настоящий момент представлены в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке.

«Мы поставляем в Марокко, Сирию, Индию. Выходя на другие рынки, мы выигрываем из-за соотношения цены и качества», – подчеркнул Дмитрий Морозов.

По его словам, в настоящий момент компания изучает несколько производственных площадок в одной из европейских стран.

«Думаю, в следующем году мы объявим о выходе на новый рынок», – заявил глава «Биокад».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»