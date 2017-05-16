Вадим Музяев: в России нет консолидаторов аптечного рынка

Маркетинговые аптечные союзы – активно развивающаяся в России модель, но сильных игроков среди них только двое, такое мнение высказал президент ПАО «Протек» Вадим Музяев сегодня в ходе Российского фармацевтического форума.

«В России я не вижу консолидаторов рынка. Думаю, из серьезных игроков есть только мы (Прим. ред. – «ПроАптека») и АСНА. Думаю, мы договоримся и поделим Россию», – заявил Вадим Музяев.

При этом он подчеркнул, что конфликта интересов в этом плане с аптечной сетью «Ригла» нет, так как перед сетью не стоит задача выступить в роли консолидатора.

«У “Риглы” органический рост. Думаю, доберемся до охвата рынка в 15% и станем сетью номер один. Это задача на ближайшие 3-7 лет», – добавил он.

На фото: Вадим Музяев.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»