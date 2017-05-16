Алексей Репик: принцип третьего лишнего имеет право на существование

Усилия Минпромторга по созданию компетенций в фармпроизводстве, в том числе в выпуске субстанций, то, что бесспорно должно реализовываться в стране. Так считает председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Нам это необходимо не для того, что вдруг завтра война и никто нам не будет поставлять субстанции, а потому, что это возможности для дальнейшего развития», — заявил он сегодня на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

Также Алексей Репик добавил, что в экономике должна быть специализация, компании, страны должны специализироваться на том, что у них лучше получается.

«Беда российской экономики, на мой взгляд, в том, что мы привыкли все делать от начала до конца сами. У нас недостаточно доверия к контрагентам», — считает глава «Р-Фарм».

Он не исключает необходимость поддержки создания компетенции в производстве, которые необходимы фарминдустрии. В то же время некоторые протекционные меры его настораживают. «Концепции третий лишний, третий лишний плюс имеют право на жизнь. Это благо для индустрии. Но при одном важном ограничении, если у нас много денег. При нашем ограниченном ресурсе, который мы стараемся растянуть, придется покупать задорого то, что должно стать дешевым», — говорит бизнесмен.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»