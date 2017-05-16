Анна Ярвиц: пациенты не готовы к импульсивным покупкам в аптеках

Вывод новых продуктов на российский фармацевтический рынок очень затруднен. Об этом в ходе российского фармацевтического форума заявила старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц.

Часть компаний вынуждены сдерживать вывод на российский рынок новых лекарственных препаратов, так как они не смогут стать доступными для всех пациентов. Без запуска системы возмещения эта тенденция в России останется, уверены игроки фармрынка.

Вторая проблема, связанная с выводом новых продуктов, связана с потребительской способностью.

«Многое зависит от того, что хочет потребитель. Сейчас видим, что он проявляет сдержанность. Нет аппетита экспериментировать, есть желание получать необходимое», – подчеркнула Анна Ярвиц.

Пациенты готовятся к посещению аптек заранее и не совершают импульсивных покупок, считают представители фармбизнеса.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»