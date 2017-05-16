Наира Адамян: есть несколько поводов для беспокойства в плане регулирования фармрынка

Участников российского фармацевтического рынка волнует волна протекционизма в нашей стране. Об этом сегодня заявила генеральный директор Sanofi Россия Наира Адамян на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Серьезно ведутся разговоры о том, что если нет производства субстанции в России, то ты практически не имеешь права торговаться на российском рынке, или будешь торговать по не конкурентной цене. Экономические расчеты показывают, что это не целесообразно не только для глобальной фармы, но и для локальной фармы. Это повод для тревоги», — отметила она.

Еще одна причина беспокойства – доступ пациентов к инновационным препаратам.

«Мы постоянно регистрируем новые препараты, но довести их до российского пациента очень сложно. Третий тренд — виток IP protection, когда у препарата есть еще патентная защита 5-7 лет, но уже регистрируется дженерик, более того он еще умудряется регистрировать цену», — сказала Наира Адамян.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»