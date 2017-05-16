Галина Зольникова назначена главой Минздрава Оренбургской области

Галина Зольникова, с 17 марта 2017 года исполнявшая обязанности министра здравоохранения Оренбургской области, назначена главой Минздрава региона. Соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

На посту министра здравоохранения Оренбургской области Зольникова сменила Тамару Семивеличенко, которая подала прошение об отставке в конце февраля 2017 года. Тогда Берг предложил экс-главе Минздрава региона стать его советником по вопросам здравоохранения.

Галина Зольникова окончила в 1982 году Оренбургский государственный медицинский институт. Работала в городской больнице №3 в Орске акушером-гинекологом, затем занимала должность заведующей отделением. Позже Зольникова работала в областной клинической больнице предприятия «Оренбурггазпром» врачом акушером-гинекологом отделения патологии роддома. С 2001 по 2012 годы – заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической больницы №2 Оренбурга. В 2012 году Зольникова была назначена заместителем министра здравоохранения Оренбургской области по организации медицинской помощи детям и родовспоможению.

Источник: Оренздрав

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