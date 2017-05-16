«Марафон Фарма» станет контролирующим акционером «Форта»

Группа компаний «Марафон Фарма» Александра Винокурова и Сергея Захарова объявила, что купит контрольный пакет в производителе вакцин «Форт». Сделка должна быть закрыта до конца лета 2017 года.

По итогам сделки «Марафон Фарма» станет владельцем 50,01% ООО «Форт», компания купит долю у семьи Катлинских. Сейчас, по данным СПАРК, 74,98% «Форта» принадлежат ООО «Мегард Групп», владельцем которой является Владимир Катлинский, 25,01% – «Нацимбио», 0,010% – Антону Катлинскому.

Компания «Форт» была основана в 2006 году, является частью холдинга «Нацимбио». Занимается разработкой, производством вакцин, препаратов в области иммунологии, ревматологии, нефрологии, онкологии. Научно-производственный комплекс компании расположен в Рязанской области. По данным СПАРК, выручка ООО «Форт» в 2015 году составила 288,8 млн рублей, чистый убыток – 493 млн рублей.

«Приход стратегического инвестора – новый этап развития проекта, – говорит совладелец «Форта» Антон Катлинский (его слова приводятся в совместном пресс-релизе компаний). – Мы рассчитываем, что вместе с партнерами реализуем разработки нашей команды, расширим продуктовый портфель, внедрим уникальные для России технологии».

«Мы планируем наращивать продуктовый портфель этого актива, также будем реализовывать синергии, которые возникают с другими предприятиями нашего производственного блока», – говорит президент инвестиционной компании «Марафон Групп» Александр Винокуров.

В начале 2017 года производитель вакцин «Петровакс» подал на «Нацимбио» жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Условия аукциона по закупке вакцины от гриппа на сумму 1,8 млрд рублей были прописаны таким образом, что «Петровакс» не смог принять участие в тендере. В результате заявку на участие в аукционе подал только «Форт». ФАС постановила устранить нарушение, но в итоге «Петровакс» потерял возможность участвовать в тендерах на поставку вакцин от гриппа из-за того, что ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России (СПбНИИВС) отказалось в 2017 году поставлять «Петроваксу» необходимые для производства вакцины антигены вируса гриппа.

В 2016 году «Нацимбио» закупила инактивированные вакцины для профилактики гриппа на сумму около 4 млрд рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Крупнейшими поставщиками этих вакцин в прошлом году были входящие в «Нацимбио» НПО «Микроген» (1,3 млрд рублей) и ООО «Форт» (1 млрд рублей), а также «Петровакс Фарм» (1 млрд рублей).

Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза» и 75% акций ставропольского завода «Биоком». Принадлежащие Винокурову фармацевтические активы будут объединены в субхолдинг «Марафон Фарма», который возглавит в статусе управляющего директора известный на фармрынке топ-менеджер Игорь Крылов, бывший гендиректор «Фармстандарта» и операционный директор «Медси». «Марафон Фарма» станет частью инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова.

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