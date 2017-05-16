Сергей Цыб: преференции для производителей субстанций требуют соблюдения баланса интересов

Вопрос расширения действия постановления правительства #1289, предоставляющего преференции на госторгах отечественным производителям, непростой. Минпромторг ведёт активное обсуждение с фармсообществом, рассказал замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Меры поддержки уже дали свои плоды. В 2016 году по сравнению с 2015 годом доля российских препаратов от ВИЧ-инфекции выросла с 23 до 28%, противотуберкулёзных препаратов с 49 до 74%. В стоимостном выражении доля российских препаратов превысила 30%. На сегодня в перечне ЖНВЛП более 81% МНН в готовой лекарственной форме производится российскими компаниями», — отметил замминистра.

Поэтому министерство продолжает работу над разработкой новых инструментов поддержки, в том числе для производителей фармсубстанций. Сегодня рассматриваются два варианта. Первый, когда будут отсекаться заявки, если есть две заявки на поставку препаратов из российской субстанции. Правда, есть сложность в том, что не всегда могут найтись два производителя субстанций в РФ по конкретному препарату. Второй, ценовые преференции для поставщиков препаратов из российских субстанций. Здесь, по словам Сергея Цыба, необходимо предотвратить демпинг со стороны других участников.

Он добавил, что инструменты поддержки кажутся не экономичными. Однако необходимо на это смотреть в комплексе: фармкомпании инвестируют в экономику, пополняют бюджеты регионов. Сергей Цыб также обратил внимание, что при принятии решения будут учтены интересы тех, кто инвестировал в производство готовой лекарственной формы в России. «Нам необходимо найти баланс интересов участников рынка, российского здравоохранения, российской экономики», — добавил замминистра.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»