Сергей Цыб: преференции для производителей субстанций требуют соблюдения баланса интересов » Создан Евразийский фармацевтический альянс Об этом в ходе российского фармацевтического форума рассказал исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. В Евразийский фармацевтический альянс в настоящий момент входят ассоциации международных производителей Казахстана, России, Белоруссии, Армении. Как отметил Владимир Шипков, это порядка 150 фармкомпаний. «Мы объединились, чтобы содействовать развитию цивилизованного фармацевтического рынка, помогать обеспечивать обращение качественных, эффективных препаратов», — заявил он. Фундаментальные принципы альянса — этика и защита прав интеллектуальной собственности.

Как отметил Вячеслав Локшин, президент ассоциации международных производителей в Республике Казахстан, создание альянса — это важное решение и организация открыта для всех, кто разделяет принципы, которые пропагандирует Евразийский фармацевтический альянс. Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»