Министром здравоохранения Тверской области стал Виталий Синода

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначил бывшего руководителя территориального Роспотребнадзора Виталия Синоду заместителем председателя правительства – министром здравоохранения региона.

Руденя поручил министру «привести в порядок» систему здравоохранения на всех уровнях (особенно в поликлиниках), а также решить вопрос кадрового обеспечения медучреждения. Синоде также предстоит усовершенствовать работу служб скорой помощи и санавиации, улучшить демографическую ситуацию в регионе, провести информатизацию здравоохранения и повысить качество снабжения жителей лекарствами.

Руденя также предложил создать совет главврачей, «чтобы вовлечь широкое медицинское сообщество в процесс качественного развития здравоохранения Верхневолжья».

С 2015 года Минздрав Тверской области возглавлял Роман Курынин. По информации одного из региональных СМИ, он был уволен после встречи Рудени с замминистра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой, на которой замминистра обратила внимание губернатора на искаженные статистические данные от местного Минздрава, в частности, по младенческой смертности.

Виталий Синода окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «санитарно-гигиеническое дело» в 1982 году. С 1982 по 1996 год работал в городе Бологое, в том числе 12 лет в должности главного государственного санитарного врача по Бологовскому району. С 1996 года работал в Центре Госсанэпиднадзора в Тверской области, а в 1998 году назначен главным государственным санитарным врачом по Тверской области. С 2005 года занимал должность руководителя регионального Роспотребнадзора.

Источник: Правительство Тверской области

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