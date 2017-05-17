В Польше произойдет революция на фармацевтическом рынке

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в Фармацевтический закон, который несколько недель назад был принят парламентом Польши.

Основным нововведением является правило «аптека — для аптекаря» — это означает, что новые аптеки смогут открывать только фармацевты. При этом фармацевт сможет быть владельцем максимально четырех аптек.

Кроме того, на 3 тыс. жителей гмины (наименьшая административно-территориальная единица) должна быть одна аптека, а расстояние между аптеками по прямой линии должно составлять не менее 500 метров. Новый закон касается только аптек, которые открываются, и не затрагивает уже существующих. Основная цель закона, по мнению законодателей, — это деконцентрация аптечного рынка.

Изменения в Фармацевтический закон встретили острую критику многих экономистов, аптекарей, фармацевтов и других представителей фарма-медицинского рынка. Мол, закон ограничивает конкуренцию и вмешивается в свободный рынок, в результате чего потеряют пациенты, поскольку аптека, не имеющая рядом конкурента, сможет диктовать цены.

Сейчас в Польше работает около 15 тыс. аптек и 25 тыс. фармацевтов. Половина всех аптек принадлежит аптечным сетям.

nn.by