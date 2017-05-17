Белорусские специалисты готовы к проверке лекарств со стеклами в ампулах

Белорусские специалисты проведут проверку по факту заявлений российских СМИ о том, что, якобы, в ампулах с лекарствами белорусских заводов обнаружено стекло. Достоверность этой информации на белорусских заводах смогут проверить только после прибытия партии. Уже готовы документы по транспортировке лекарств на родину. За последние годы все жалобы на производителей медикаментов были связаны максимум со смазанными буквами на упаковке. Юлия Гризунт, корреспондент «Белтелерадиокомпании», изучила процесс производства лекарств.

Неважно, ампулы с раствором или таблетки, производства лекарств — одни из самых стерильных производств на планете. Чистота тут не менее важна, чем в операционной — и от нее также зависит жизнь пациента. Все, что попадет на полки аптек с этого конвейера, проверяется в три этапа. И это штатный режим — издержек нет. Именно поэтому новости российских СМИ здесь встретили с недоумением: тем более, речь идет о партии 2015 года.

Марина Бесполова, заместитель гендиректора по качеству РУП «Белмедпрепараты»: «Мы по протоколу проводим расследование сейчас. Подготовлены документы о возврате этой партии продукции для того, чтобы мы могли разобраться. Но в процентном соотношении вы можете сравнить сами: объем одной серии — порядка 120 тысяч ампул, а речь идет о некоем механическом включении только в одной единице, в одной ампуле».

По словам специалистов, сейчас партия лекарств в пути. Только после прибытия ампул на родину можно будет сделать вывод о нарушениях. Вопросов к качеству продукции и этого, и второго белорусского медицинского гиганта никогда не было. Нарекания — только на мелкий шрифт в инструкции и смазанную маркировку — это история из далекого 2014-го. С тех пор претензий ни один из партнеров — а это 28 стран мира — не высказывал.

Здесь проходит стадия контроля ампул на механические частицы. Каждая проверяется на черном и белом фоне под настольной лампой мощностью 60 ватт. Каждую смену работники этого участка просматривают до 7 тысяч ампул. И только через еще 2 этапа контроля они попадут в упаковку.

На этих двух стадиях главный инструмент — человеческое зрение. Причем, в отделе контроля качества трудятся 300 пар глаз — работники каждые полгода проходят медосмотры. Работа строго по сменам, с перерывами. По сути, ни один механизм превзойти человека не может, но к концу года каждая ампула будет проходить еще один — автоматический — контроль.

Виталий Дереш, гендиректор Борисовского завода медицинских препаратов: «За производство ампульной продукции берутся единицы. Это очень сложное производство, требующее особого подхода, особых знаний, навыков и выполнения определенных требований в области качества и обеспечения стерильности препарата».

К слову, этот завод — лидер по экспорту. Только в прошлом году здесь заработали 56 миллионов долларов. Более 40% продукции отправляют в Россию.

Работают по международным стандартам — в целом, лекарства под маркой «Сделано в Беларуси» уезжают в десятки стран. Сейчас здесь пытаются понять: как стекло могло попасть в ампулы и как на каждом из этапов проверки его не обнаружили, и почему не заметили сразу же в 2015-м в российской больнице? В любом случае, ответы на вопросы сможет дать только комиссия фармацевтов после расследования, оно начнется сразу же после того, как лекарство вернется к производителю.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Я хочу заверить вас, что это находится на постоянном контроле, и каждый факт анализируется. Кроме этого, существует система взаимной информированности стран и наших ближайших соседей, и есть соглашения Минздрава с органами, которые регулируют качество лекарственных препаратов на других рынках о взаимном информировании».

Такая совместная, можно сказать, всемирная работа над здоровьем каждого пациента сказывается и на бюджете страны. Только за этот год прирост экспорта составил 30%. К слову, в 2016-м доход от белорусских лекарств составил более 105 млн. долларов. В этом, по планам, сумма вырастет еще на 26 миллионов.

gmpnews