Фонд «Сколково» и «АстраЗенека» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Фонд «Сколково» и международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» договорились о стратегическом партнерстве в научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории России.

Стороны намерены реализовать в России ряд научно-исследовательских и образовательных проектов. В настоящий момент «АстраЗенека» изучает разработки компаний-резидентов «Сколково» в области онкологии с целью возможного сотрудничества. Партнерство сторон в области онкологии продолжится и в рамках совместного проекта по разработке инновационной платформы математического моделирования, позволяющей спрогнозировать терапевтический потенциал комбинаций новых онкологических препаратов и предсказать конечные точки результатов клинических исследований «АстраЗенеки» в сфере иммуноонкологии, реализуемых на территории России.

Ирина Панарина, Генеральный директор компании «АстраЗенека», Россия и Евразия:

«Быть лидерами в науке – важнейший приоритет для «АстраЗенека». Работая в России уже не первый десяток лет, мы стремимся внести максимальный вклад в развитие локальных научно-исследовательских проектов. Мы рады иметь такого партнера, как «Сколково», который полностью разделяет наши ценности и мыслит инновационно. Уверена, что расширение направлений нашей совместной работы откроет новые перспективы».

Кирилл Каем, Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:

«Подписанный меморандум — это следующий шаг в развитии стратегического партнерства с компанией «АстраЗенека». Речь идет о совместной работе между одним из лидеров мирового фармацевтического рынка и несколькими стартапами «Сколково» в таких областях как биоинформатика, разработка лекарственных средств. Особое внимание уделяется содействию разработкам инновационных методов лечения социально-значимых заболеваний. Также мы договорились о поддержке образовательных инициатив, ориентированных на молодых российских специалистов».

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек.

gmpnews