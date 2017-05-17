Препарат copanlisib компании Bayer получил статус приоритетного рассмотрения от FDA

Немецкая фармацевтическая компания Bayer объявила о том, что FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату copanlisib для лечения рецидивной или рефрактерной фолликулярной лимфомы у пациентов, прошедших, по меньшей мере, два курса терапии, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в компании, в ходе II фазы клинических исследований у пациентов, получающих copanlisib, частота объективного ответа составила 59,2%. У 12% пациентов наблюдался полный объективный ответ. Медиана продолжительности ответа составила более 98 недель.

Аналитики инвестиционного банка Bryan Garnier намерены пересмотреть свой прогноз по пиковым продажам препарата 600 млн евро в год в сторону повышения.

В Bayer прогнозируют этот показатель на уровне 500 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»