Кому срезали зарплаты на фармрынке

Как показали данные исследования рекрутинговой компании «КАУС – Медицина», уровни зарплат сотрудников отделов продаж фармацевтических компаний за период с 1 квартала 2016 г. по 1 квартал 2017 г. снизились.

Как сообщила ведущий консультант по подбору персонала «КАУС – Медицина» Наталья Смирнова, в Топ-5 наиболее востребованных позиций на фармрынке в 2016 г. входили: провизор/фармацевт, медпредставитель, продакт-менеджер, менеджер по продажам, инженер-технолог. Однако высокий спрос на динамике зарплат не отразился. Наоборот, доходы специалистов в сфере продвижения ЛС за год упали. У менеджеров по продажам они сократились на 5%, у КАМов – на 9%. Меньше стали зарабатывать руководители отделов продаж (на 12%), продакт-менеджеры и региональные менеджеры (на 13%).

Снизились доходы и у лидеров спроса на фармперсонал — провизоров/фармацевтов. Несмотря на неуклонный рост числа аптек и высокий градус конкуренции за кадры, уровень зарплатных предложений для работников аптек снижается. В условиях кризиса бюджетам аптек трудно выдерживать гонку зарплат.

По данным «КАУС – Медицина» на начало 2 квартала 2017 года, зарплаты медицинских представителей в среднерыночном диапазоне колеблются от 62 тыс. до 83,5 тыс. рублей, КАМов – от 80 тыс. до 108 тыс. рублей, региональных менеджеров – от 96,8 тыс. до 128,1 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»