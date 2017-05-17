Эксперт: рост цен на лекарства при внедрении проекта маркировки составит ноль процентов

Компания «Р-Фарм», которая входит в число пионеров эксперимента внедрения системы маркировки, проанализировала, как отразится проект на конечной стоимости лекарств.

«По нашим подсчетам, увеличение стоимости лекарств составит ноль процентов», – заявил директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков, выступая сегодня на Российском фармацевтическом форуме в рамках специальной сессии «Промежуточные результаты внедрения системы маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до потребителя». Модератором сессии выступил главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев.

Затраты на маркировку Александр Быков сравнил со стоимостью чернил, необходимых для печати информации на упаковках. Потери от обращения контрафактных препаратов гораздо ощутимее, добавил он.

С этой позицией согласен и руководитель направления производственного планирования и логистики компании Pfizer Александр Казулин. Он отметил, что компания не ожидает увеличения цены на препараты.

По словам начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентины Косенко, система маркировки одномоментно позволит выявлять и изымать из оборота контрафакт. При этом выгода очевидна не только для потребителей, но и для бизнеса, который получает полную картину движения своей продукции от производителя до конкретных розничных точек.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»