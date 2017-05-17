Владимир Путин выполнил просьбу «Р-Фарм»

По итогам встречи с представителями деловых кругов Ярославской области Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября 2017 г. проработать вопрос реализации мероприятий по обеспечению противовирусной терапией лиц, инфицированных вирусом гепатита С, при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 апреля во время встречи представителей деловых кругов Ярославской области с Президентом России Владимиром Путиным генеральный директор ГК «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал о планах компании по производству препаратов для лечения хронического гепатита С. По его словам, компания ставит вопрос перед Минздравом о том, чтобы государство выделило средства на устранение этого заболевания как такового.

«Потому что там излечение полное происходит, то есть вирус полностью устраняется», – заявил В. Игнатьев.

Владимир Путин отметил важность этой работы и обещал поддержку.

«Я тоже буду иметь это в виду при распределении соответствующих ресурсов на нужды здравоохранения в 2018-м и последующие, 2019–2020 годы. Надо будет, конечно, использовать то, что вы наработали. Я согласен с вами», – отметил В. Путин.

Свое обещание президент выполнил.

«Фармацевтический вестник»