Эксперт: в России не хватает мощностей для выпуска малых партий лекарств

Для вывода на рынок лекарств, разработанных в России, надо развивать регуляторику и инфраструктуру. Об этом на Российском фармацевтическом форуме рассказала директор по науке кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Эльмира Сафарова.

По ее словам, участники кластера сталкиваются с инфраструктурными сложностями.

«Например, большая проблема найти производственную площадку, которая произведет небольшую партию лекарств для проведения клинических исследований. В других странах для этого достаточно выйти в интернет и выбрать компанию», — сказала Эльмира Сафарова.

Кроме того, вывод лекарств ускорится, если в России разрешат регистрацию препаратов после второй фазы клинических исследований, если речь идет о прорывном лечении каких-либо заболеваний. Генеральный директор компании «Генериум» Дмитрий Кудлай добавил, что поручение о разработке соответствующего законопроекта было еще в 2015 г., но до сих пор в Госдуму документ так и не внесен.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»