Тимофей Нижегородцев: в России штрафные санкции неэффективны

ФАС раскрыла более 800 картелей при проведении государственных закупок лекарств. Об этом рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, выступая на Российском фармацевтическом форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

«Но число картелей, которые мы обнаруживаем, не соответствует числу «посадок». Будем продолжать бороться», — заявил Тимофей Нижегородцев.

По его словам, ФАС планирует активизировать борьбу с картелями по двум направлениям: «Будем создавать кейсы с реальными «посадками» и усиливать допуск к торгам независимых игроков с взаимозаменяемыми препаратами», – объяснил представить ФАС.

Для иностранных компаний штрафы, которые накладываются в России мало ощутимая беда. Штрафные механизмы не такие эффективные как за рубежом.

«Наша судебная система пока не освоила картели. Требуют от нас представить соглашения, подписанные кровью», — негодовал Тимофей Нижегородцев.

При этом он убежден, что пройдет не так много времени и наказание за картели будет более серьезным.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»