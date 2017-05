Shanghai Pharma подтвердила заинтересованность в приобретении Stada

Китайская фармацевтическая компания Shanghai Pharmaceutical Holding Co Ltd заявила о том, что она не исключает возможности выступить с предложением о приобретении немецкой Stada Arzneimittel AG, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Ранее Stada приняла предложение о приобретении от консорциума частных инвестиционных фондов Bain Capital LLC и Cinven Group Ltd за 5,3 млрд евро.

В Shanghai Pharma отметили, что компания недавно вела переговоры с рядом финансовых инвесторов, однако конкретное предложение пока не выработано, поскольку существует довольно много сложных моментов.

По данным агентства Bloomberg, Shanghai Pharma и частная инвестиционная компания Advent International обсуждали сумму 70 евро за акцию Stada, что значительно превышает предложение Bain и Cinven (65,28 евро плюс дивиденд 0,72 евро за акцию).

Между тем, в китайской компании, рыночная капитализация которой составляет 63 млрд юаней (9,2 млрд долл.) заявили, что указанная Bloomberg цена за акцию не соответствует действительности.

В Stada заявили, что компания не получала никаких конкурирующих предложений от других компаний.

Bain и Cinven в борьбе за Stada опередили консорциум частных инвестфондов Advent и Permira.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»