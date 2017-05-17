Merck KGaA рассматривает вопрос о выделении трех бизнес-юнитов в отдельные подразделения

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) рассматривает вопрос о выделении трех своих бизнес-юнитов (healthcare, life science и performance materials) в отдельные подразделения в рамках оптимизации системы планирования корпоративных ресурсов в штаб-квартире компании в г. Дармштадт (Германия), сообщает FirstWord Pharma.

Основные изменения запланированы на 2018 г. Для каждого бизнеса будет разработана отдельная система планирования ресурсов.

Представитель Merck опроверг предположения, что принимаемые меры являются частью подготовки к смене собственника.

Инициатива выделения бизнес-юнитов в отдельные подразделения была выдвинута после успешного завершения сделки по приобретению Sigma-Aldrich в 2015 г. за 17 млрд евро.

Как отметил исполнительный директор Merck KGaA Штефан Ошман, в ситуации, когда у компании все хорошо нужно подготовить почву для дальнейшего развития всех трех сегментов бизнеса. Он подчеркнул, что Merck KGaA и далее будет позиционировать себя как единую компанию.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»