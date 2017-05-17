Украинский «Биофарм» открыл новый завод по производству ветпрепаратов

В торжественной церемонии запуска нового украинского завода компании «Биофарм» приняли участие председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, депутаты областного совета. Новый завод по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок открыт в Дергачах.

Сергей Чернов в своем приветственном слове отметил, что сегодняшнее событие важно не только для громады района и Харьковщины, но и для всей Украины:

«Уникальное по технологическому оснащению предприятие появилось на территории Харьковщины. Не так часто сегодня мы находим активных людей, которые рискуют, вкладывают средства и достигают такого достойного результата. Открытию завода предшествовала кропотливая трехлетняя работа команды специалистов, благодаря чему было создано сто рабочих мест для дергачевцев. Это и налоги для района, престиж и визитная карточка всей Слобожанщины. Благодаря современному менеджменту конкурентную продукцию предприятия будут знать далеко за пределами государства, так как технология ее производства действительно соответствует мировым стандартам».

Александр Бакуменко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рассказал:

«В технологическое оснащение завода вложено сто миллионов гривен. Такой уровень оборудования позволит осуществить прорыв на новые европейские и азиатские рынки, обеспечит валютную выручку для нашей страны, которая будет удерживать гривну. И самое важное — то, что украинский производитель выдерживает лучшие европейские стандарты. Уверен в перспективности этого предприятия благодаря симбиозу науки и производства, созданию собственных конкурентоспособных препаратов, которые будут проводниками украинских товаров с высокой добавленной стоимостью на всех мировых рынках».

Осмотрев предприятие, глава облсовета Сергей Чернов поделился впечатлениями:

«Заводские мощности демонстрируют удачное сочетание научного, производственного, инвестиционного ресурсов. Неслучайно это произошло на Харьковщине – в регионе с развитым агропромышленным комплексом, в столице фармации, где сконцентрирована ветеринарная наука и исследовательские институты.

Эта продукция будет пользоваться спросом не только в отечественном агропромышленном комплексе, но и далеко за пределами государства, а сам завод, убежден, станет флагманом в производстве фармпрепаратов и кормовых добавок для ветмедицины. Приятным открытием стало оснащение завода, оно на 90% отечественное (украинское): оборудование произведено в Запорожье, Черкассах, Полтаве, Харькове».

Компания «Биофарм» основана в 1995 году как предприятие по разработке и производству фармацевтических препаратов. Сейчас ассортимент компании насчитывает 53 наименования. Большинство препаратов являются оригинальными и имеют украинские патенты. Кроме того, 16 продуктов компании имеют международные патенты, 14 наименований препаратов уже зарегистрированы в других государствах. Экспорт препаратов осуществляется в страны СНГ и Северной Америки, ведутся переговоры по экспорту в страны ЕС и Ближнего Востока. В Польше и Турции были проведены испытания препаратов и получены положительные результаты.

gmpnews