«Протек» инвестирует 2 млрд рублей в новый складской комплекс

Группа компаний «Протек» инвестирует около 2 млрд рублей в строительство третьей очереди складского комплекса «Транссервис», расположенного в Подмосковье. Об этом сообщил генеральный директор дистрибьюторского подразделения группы «ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«Стоимость склада «Транссервис-3» составит около 2 млрд рублей. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года. Складская мощность составит 35 тысяч паллетомест, а общая площадь – 70 тысяч кв. м», – рассказал он в кулуарах Российского фармацевтического форума Института Адама Смита.

По его словам, в 2019 году планируется строительство комплекса «Транссервис-4».

В апреле текущего года группа компаний открыла складской комплекс «Транссервис-2». Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. Комплекс стал вторым действующим объектом логистического парка «Транссервис».

Фармпарк «Транссервис» будет расширяться и дальше, отметил председатель совета директоров ГК «Протек» Вадим Якунин. Планируется, что к 2020 году его общая площадь достигнет 160 тысяч кв. м. Таким образом, «Транссервис» объединит шесть складских терминалов.

ГК «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Общее число сотрудников группы составляет около 14 тысяч человек. Выручка компании в 2016 году составила 241,5 млрд рублей, чистая прибыль – 6,1 млрд рублей. По итогам 2015 года группа заняла 55-е место в рейтинге РБК «500 лидеров российского бизнеса». Основатель компании Вадим Якунин занял в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 83-е место с капиталом $1,2 млрд. В апреле 2017 года «Протек» купил липецкого производителя лекарств «Рафарма». Он войдет в производственный дивизион группы вместе с ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб».

Источник: РИА «Новости»

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