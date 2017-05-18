AIPM просит не регистрировать цену на дженерики до окончания патента

Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой не регистрировать предельные отпускные цены на дженерики препаратов, включенных в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), пока не истечет срок патентной защиты оригинального лекарства. По мнению AIPM, это поможет пресечь «противоправную схему» вывода на рынок контрафактных лекарств. В ФАС парируют, что проблема неактуальна: с попытками вывода в оборот дженериков запатентованных препаратов в ведомстве в последнее время не сталкивались.

Действующее российское патентное законодательство не запрещает регистрировать дженерики до истечения срока патента на препарат-оригинатор, но выводить на рынок эти дженерики нельзя. Однако у государственных заказчиков складывается ощущение, что эти препараты также могут участвовать в тендерах, пишет AIPM. Таким образом нарушается ст. 14.2 Федерального закона «О защите конкуренции», которая запрещает недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, в том числе в отношении наличия товара на рынке, считают в ассоциации.

«Помимо введения в заблуждение государственных заказчиков в отношении наличия данного лекарственного препарата на рынке, недобросовестные компании одновременно в любом случае влияют на формирование начальной цены контракта, зачастую сознательно заявляют демпинговые цены со всеми вытекающими отсюда последствиями, – говорится в письме AIPM на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева. – Результатом такой противоправной схемы являются несостоявшиеся аукционы, срывы поставок, дефектура лекарственных препаратов в лечебных учреждениях и системе льготного лекарственного обеспечения населения, прерывание лечебного процесса, чреватого в том числе риском летального исхода».

В этой связи AIPM предлагает запретить регистрацию цены на дженерики лекарственных препаратов, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), до истечения срока патентной защиты оригинальных препаратов. Аналогичные письма с призывами усовершенствовать действующее законодательство ассоциация направила в Минздрав и Минэкономразвития. В пресс-службах министерств и ФАС подтвердили получение писем.

В ФАС, однако, описанную AIPM проблему серьезной не признают. «Позиция ведомства по этому вопросу такая: регистрация воспроизведенных лекарственных препаратов и цен на них не является нарушением исключительных прав оригинатора, – говорит заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. – Да, заказчики могут не знать, что такие воспроизведенные препараты не должны обращаться на рынке, но проблемы нет: на торги с этими препаратами все равно никто не выйдет. А если и выйдет, то спорная ситуация будет решаться в суде». В последнее время в ФАС не сталкивались с попытками вывода в оборот дженериков запатентованных препаратов, добавила Шаравская.

Последний такой случай имел место в 2012 году. Официально патент на принадлежащий Novartis препарат Гливек (иматиниб) должен был истечь в апреле 2013 года. Однако в ходе стартовавших в августе 2012 года торгов по закупке иматиниба в рамках госпрограммы «Семь нозологий» Novartis неожиданно для себя обнаружила, что в тендерах на поставку препарата принимают участие оптовики с двумя дженериками – Филахромин‑ФС от компании «Ф‑Синтез» и Генфатиниб от Laboratorio Tuteur. Novartis отправилась было с исками в суды, но, пока шли разбирательства, патент на Гливек истек, и компания решила больше не тратить время и деньги на тяжбы.

В 2016 году участвовать в торгах с дженериком препарата, который находится под патентной защитой, пыталась компания «Генфа». Речь тогда шла о дженерике Ревлимида (леналидомид) – препарате Метибластан. До июля 2022 года леналидомид находится под патентной защитой, правообладателем является американская компания Celgene. В марте 2017 года Celgene подала судебный иск с требованием запретить производство и продажу препарата Леналидомид-Натив, зарегистрированного российской фармкомпанией «Натива»

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