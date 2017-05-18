Аптечная сеть «Вита» выходит в Санкт-Петербург

Входящая в десятку крупнейших аптечных сетей страны самарская «Вита» выходит в три новых региона – Санкт-Петербург, Рязанскую и Ростовскую области. В Центральном и Южном федеральных округах «Вита» уже широко представлена, а вот в Северо-Западном до сих пор не работала.

Аптечная сеть «Вита» готовит открытие аптек в новых для себя городах – в Санкт-Петербурге и Рязани, следует из описания вакансий, размещенных на российских рекрутинговых порталах. Источник, хорошо знакомый с планами компании, рассказал Vademecum, что «Вита» готовит открытия аптек в Петербурге, Рязанской и Ростовской областях – они будут запущены в ближайшие месяцы.

В «Вите» отказались от комментариев.

Самарская «Вита» в рейтингах аптечных сетей Vademecum прежде никогда не поднималась выше 11-й позиции, и только по итогам 2016 года сеть заняла место в ТОП10. Увеличив в прошлом году выручку почти в полтора раза, до 14,8 млрд рублей, «Вита» поменялась в рейтинге местами с ижевским «Фармаимпексом». Этот рывок сеть осуществила за счет экспансии на новые территории: в конце 2015 года «Вита» работала в девяти регионах, в конце 2016-го – уже в 14. В 2016 году сеть вышла в Нижегородскую, Воронежскую, Ярославскую, Свердловскую и Челябинскую области. На конец года она объединяла 690 аптек.

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