«Нацимбио» инвестирует в строительство нового завода 6 млрд рублей

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех», Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), построит новый завод по производству вакцин в Уфе. Об этом во время интервью РБК на Российском фармацевтическом форуме 17 мая рассказала генеральный директор компании Марьям Хубиева. Она уточнила, что на строительство завода будет выделено 6 млрд руб.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций.

В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России.

gmpnews