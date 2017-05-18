ФАС: система поддержки российских фармкомпаний не должна строиться на ограничении числа участников торгов

Поддержать деятельность отечественных производителей лекарств целесообразно путем снижение административных издержек и развития экспорта

«ФАС России против приятия мер, исключающих или существенно ограничивающих число участников госзакупок лекарств. Российские фармпроизводители нуждаются в помощи, но она не должна сводиться только к протекции на госзакупках. Необходимо создавать регуляторные режимы, снижающие административные издержки бизнеса, прорабатывать варианты финансовой и международной поддержки организации экспорта лекарственных препаратов», — заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев на сессии «Регулирование фармацевтического рынка» Петербургского международного юридического форума-2017.

Также развитие отечественной фарминдустрии затрудняют недобросовестные практики регистрации лекарственных препаратов. «Реестр ГРЛС в том виде, в котором он существует сейчас – кладезь возможностей для создания искусственных монополий и ограничения конкуренции, — подчеркнул он. – Мы надеемся, что когда 1 января 2018 года Минздрав опубликует перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов, это позволит снизить барьеры доступа на рынок для российской фармпроизводителей, но пока там сохраняются серьёзные проблемы с результативностью этой работы».

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