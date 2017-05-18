На территории РФ выявлен Герцептин, подлинность которого вызывает сомнения

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступлении информации от ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» (Белгородская область) о выявлении лекарственного препарата «Герцептин®, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг, флаконы 440 мг (1)/растворитель — бактериостатическая вода для инъекций 20 мл, флаконы (1), пачки картонные» серии N7058/3 В3017/2, на упаковках которого указано «Ф. Хоффманн-Ля Рощ Лтд,, Швейцария/произведено Дженентек Инк., США (лиофилизат)/Ф.Хоффманн-Ля Рощ Лтд., Швейцария (растворитель)/Упаковано ЗАО «ОРТАТ», Россия», подлинность которого вызвала сомнение.

Росздравнадзор приостанавливает реализацию вышеуказанной серии лекарственного препарата на территории Российской Федерации и предлагает субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям провести проверку наличия указанной серии лекарственного препарата, о результатах которой они должны проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата.

gmpnews