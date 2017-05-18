Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании Ипсен

Системный интегратор Navicon внедрил систему планирования продаж для одного из крупнейших фармпроизводителей на российском рынке – компании Ипсен. ИТ-решение на платформе IBM Cognos Express позволяет более точно и детально, чем раньше, составлять бюджетные планы и отчеты. Проект реализован в короткие сроки – система введена в эксплуатацию всего за 5 месяцев.

Ипсен — международная группа специализированных биотехнологических компаний, продукция которой широко распространена в общей терапии. Цель компании — занять среди других фармацевтических компаний ведущую позицию в области лечения болезней, вызывающих потерю трудоспособности. Ипсен накоплен значительный опыт в лечении онкологических, неврологических, эндокринных (взрослых и детских) и гастроэнтерологических заболеваний. Обязательства группы по поиску решений в области онкологии подтверждаются постоянно расширяющимся ассортиментом препаратов, которые предназначены для облегчения жизни пациентов, страдающих от нейроэндокринных опухолей, рака простаты, мочевого пузыря или почек.

К моменту начала проекта в Ипсен существовал процесс планирования продаж и прогнозирования бюджетов: по всем представительствам компании формировались операционные планы на год, стратегические – на 5 лет, а также скользящий бюджет продаж на 18 месяцев, который пересматривается ежемесячно. Система была реализована в Excel, что не позволяло менеджерам компании добиться достаточной точности и необходимого уровня детализации при расчетах. Ограничения Excel не позволяли проявить достаточную гибкость при изрядной волатильности рынка. Кроме того, при ручном вводе данных допускались ошибки «человеческого фактора».

Руководство Ипсен выбрало для системы планирования продаж платформу IBM Cognos Express. В тендере по реализации проекта победил системный интегратор Navicon. Решение на платформе IBM Cognos Express позволило создать удобный механизм планирования нескольких версий бюджета в нужной степени детализации. Кроме этого, возможности платформы помогают обрабатывать данные по всем подразделениям и дистрибьюторам компании в режиме реального времени. Прогнозы по продажам и бюджетам автоматически пересчитываются в зависимости от изменения входных данных – валютного курса, цен, текущей динамики продаж дистрибьюторов.

Новая система интегрирована с Navicon SalesOut, решением для управления вторичными продажами, и корпоративным хранилищем данных. Это позволяет менеджерам Ипсен оперативно консолидировать данные партнеров и быстро находить расхождения факта продаж и остатков на складах партнеров с плановыми показателями.

«Благодаря новой системе мы получили “единую версию правды” для российского представительства Ипсен, а значит, можем в любой момент сформировать детальную картину бизнеса для себя и штаб-квартиры», — подчеркивает Петр Иванов, директор по IT и BI компании Ипсен.

Длительность проекта составила 5 месяцев, в ходе которых была проведена работа по обучению сотрудников Ипсен работе с системой. Компания планирует развивать решение в 2017-2018 годах в направлении интеграции системы бюджетирования с головной компанией, планирования расходов и формирования отчетности о прибылях и убытках (P&L) на платформе IBM Cognos Express.

Группа компаний Ipsen — В портфель продукции Ipsen входит 20 препаратов, которые продаются более чем в 115 странах, а представительства расположены более чем в 30 странах. На предприятиях группы работают более 4900 сотрудников по всему миру, и в 2016 году ее торговый оборот превысил 1,5 млрд евро. В России Ипсен присутствует с 1993 года. В настоящий момент около 300 сотрудников компании работают более, чем в 30 городах России. В портфеле Ипсен в России представлены 10 препаратов компании, применяемых в общей терапевтической практике и в сфере специализированной помощи, включая эстетическую медицину. Продукция Ипсен присутствует как в сегменте ОНЛС, так и на розничном рынке. Россия возглавляет кластер СНГ, в который входит 10 стран.

Navicon — системный интегратор, один из российских лидеров в области ИТ-консалтинга и управления проектами. Компания основана в 2002 году, сегодня в ее штате более 250 сотрудников. Navicon реализовал множество проектов по внедрению CRM, в частности, для производителей и дистрибьюторов фармацевтических препаратов. Среди клиентов Navicon – такие компании, как Sanofi, Unipharm, «Гленмарк», «Петровакс» и другие. Отраслевое CRM-решение Navicon для фармацевтики на платформе Microsoft было признано вендором лучшим партнерским отраслевым решением 2015 года.