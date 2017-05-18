Санофи и ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» подписали меморандум о партнерстве

Компания Санофи и ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России подписали меморандум, направленный на стратегическое партнерство в области здравоохранения для реализации ряда проектов по разработке информационно-просветительских и научно-исследовательских программ в сфере профилактики и лечения неинфекционных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от НИЗ в мире умирают 38 млн человек, при этом около 16 млн человек — младше 70 лет. При этом, согласно докладу ВОЗ «О ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2014 г.», 42% этих смертей в 2012 году можно было предотвратить, то есть они были преждевременными.

В рамках меморандума между компанией Санофи и ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России планируется создание двухсторонней рабочей группы по образовательным и просветительским проектам. В частности, работа в данном направлении включает в себя поддержку клинических и эпидемиологических исследований, а также образовательных программ для врачей.

Взаимодействие в рамках меморандума позволит значительно повысить доступность здравоохранения и улучшить качество жизни пациентов. Важный аспект сотрудничества — создание возможностей и реализация пилотных проектов по использованию современных информационных технологий для дистанционного наблюдения пациентов, включая мониторинг течения заболевания, своевременную коррекцию терапии с помощью программы, для компьютера или смартфона, а также повышение приверженности терапии среди пациентов.

Евгений Владимирович Шляхто, генеральный директор ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России:

«Главная идея сотрудничества Центра Алмазова с крупными компаниями – участие в проектах, результатом которых будут новые знания, новые лекарственные препараты и технологии. Сегодня стоит стратегическая задача подготовки новых кадров для современной медицины, и с этой позиции опыт таких компаний, как Санофи, в основном если говорить о синтетической биологии, цифровой медицине и многих других вопросах, будет полезен».

Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса Санофи в России:

«Вся деятельность компании Санофи нацелена на поиск оптимальных решений с целью удовлетворения потребностей и нужд пациентов. У нас есть значительный международный опыт в борьбе с неинфекционными заболеваниями и решении социально значимых проблем. А сотрудничество с Центром Алмазова позволяет увеличить наш вклад в развитие медицины, науки и здравоохранения в России».

Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Санофи работает в России на протяжении 45 лет. Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации — ведущий многопрофильный научно-клинический и научно-образовательный медицинский центр Российской Федерации, в котором трудятся более 7000 сотрудников и проходят обучение свыше 2000 специалистов. Центр Алмазова объединяет 7 научных институтов с штатом научных сотрудников около 700 человек, а также Институт медицинского образования. Уникальность Центра состоит в гармоничном соединении фундаментальных и прикладных исследований в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии, неврологии и нейрохирургии, молекулярной биологии и генетики, клеточных, информационных и нанотехнологий с оказанием многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению и подготовкой научных, врачебных кадров и среднего медицинского персонала в рамках непрерывного медицинского образования.

gmpnews