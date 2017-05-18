Власти Индии нашли нарушения в деятельности 65 фармкомпаний

Регуляторные органы Индии потребовали у 65 местных и международных фармкомпаний предоставить объяснения по вопросу продажи без соответствующего разрешения новых форм комбинированных лекарственных препаратов. Речь идет о медикаментах, включенных в перечень важнейших и предназначенных для лечения диабета и инфекционных заболеваний, сообщает Reuters.

Разбирательство индийских регуляторов может привести к санкциям по отношению сразу к нескольким фармпроизводителям, среди которых Abbott Laboratories, Sanofi, Novartis, Sun Pharmaceutical Industries и Lupin. Власти заявили, что фармкомпании запускали в продажу лекарственные препараты без согласования цены в регуляторных органах, либо с ее нарушением.

В списке ЛС, по которым ведется разбирательство, насчитывается 300 препаратов, цены на которые регулируются властями Индии. Согласно действующему законодательству, компания, желающая продавать данные ЛС в Индии должна согласовать стоимость по каждой форме и дозировке ЛС. Многие компании находят как обойти этот закон, поэтому власти страны были вынуждены потребовать предоставить данные по продажам данных лекарств.

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