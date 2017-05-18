Россия в разы уступает новым странам ЕС по уровню лекарственного обеспечения

Проблемы российского здравоохранения были подняты в ходе V международной конференции «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией».

Одна из главных проблем, по мнению участников конференции, связана с лекарственным обеспечением. Как отметил академик РАН Роберт Нигматулин, обеспеченность лекарствами на душу населения в России в 3-5 раз меньше, чем в новых странах Европейского Союза – Польши, Венгрии и Чехии.

«У них нет нефти и газа, тем не менее они гораздо лучше обеспечивают лекарствами свой народ», — констатировал он.

Эксперт также выразил озабоченность в связи со снижением финансирования российской системы здравоохранения. Для того, чтобы переломить ситуацию и изыскать недостающие ресурсы, «первым и самым необходимым условием должно быть введение налога на сверхбогатство», считает Роберт Нигматулин. Этот налог должен касаться граждан с доходами более 30 млн рублей в год и составлять не менее 3%, уточнил он.

«Это не борьба с богатыми, а борьба за богатых, — заявил г-н Нигматулин. – Если этого не сделать, мы потеряем страну».

Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Владимир Стародубов обратил внимание на специфику финансирования системы здравоохранения. Он отметил, что увеличение затрат приводит к позитивным изменениям, но чтобы сохранять и дальше улучшать показатели здоровья пациентов и продолжительность их жизни, требуется еще больше денег. В качестве примера эксперт привел ситуацию с гемофилией – средний возраст больных за счет дорогого и качественного лечения значительно вырос, и, таким образом, число их существенно возросло, а значит, увеличилась и финансовая нагрузка государства на закупку препаратов.

«Одно из главных правил эффективной системы здравоохранения заключается в том, что в ней нельзя ничего сокращать, можно только добавлять, — убеждена руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. В своем докладе она также представила рейтинг эффективности систем здравоохранения всех субъектов Российской Федерации.

Регионами с наиболее эффективной системой были признаны представители Северного Кавказа — Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Аутсайдерами оказались Магаданская область, Сахалин и Чукотка.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»