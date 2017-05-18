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Виталий Синода назначен министром здравоохранения Тверской области

Виталий Синода

Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области — министра здравоохранения региона назначен Виталий Синода, до настоящего времени являвшийся руководителем территориального управления Роспотребнадзора.

17 мая губернатор представил сотрудникам регионального Минздрава нового руководителя. В числе задач ведомства глава региона назвал: проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы.

По словам губернатора, сегодня отмечается позитивная динамика в ряде показателей отрасли. Для сохранения положительных тенденций необходимо усилить кадровую политику в учреждениях здравоохранения всех уровней, обеспечить повышение квалификации специалистов. В больницах должен быть достойный кадровый состав, люди с понимаем своих целей и задач, с моральными ориентирами, убежден Игорь Руденя.

В настоящее время в сфере здравоохранения Тверской области заявлены масштабные проекты – строительство детской областной клинической больницы, поликлиники в Южном, развитие санавиации.

«Министерству необходимо обеспечить эффективность всех ключевых мероприятий отрасли. Сегодня важно поднять престиж системы здравоохранения Тверской области. Наша задача – начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе», – сказал губернатор.
Фото: тверскаяобласть.рф

«Фармацевтический вестник»

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Май 18, 2017 | Просмотров: 15