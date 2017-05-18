Квартальный объем продаж продукции для здравоохранения Merck KGaA вырос на 5,4%

В I квартале 2017 г. объем продаж продукции для здравоохранения, в т.ч. лекарственных препаратов немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) вырос на 5,4% и составил 1,7 млрд евро (1,9 млрд долл.) несмотря на сокращение продаж препаратов Rebif и Gonal-f, сообщает FirstWord Pharma. Общий показатель объема продаж за отчетный период увеличился на 5,3% – до 3,9 млрд евро (4,3 млрд долл.). Квартальная чистая прибыль сократилась на 11,8% и составила 521 млн евро (580 млн долл.). Аналитики прогнозировали 540 млн евро (601 млн долл.).

Объем продаж препарата Rebif в I квартале 2017 г. составил 415 млн евро (462 млн долл.), что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали 422 млн евро (469 млн долл.). В компании снижение продаж препарата объясняют сокращением объемов в США, появлением на рынке пероральных препаратов для лечения рассеянного склероза и принудительным снижением цены на препарат в Европе.

Объем продаж препарата Erbitux увеличился и составил 218 млн евро (243 млн долл.) по сравнению с 207 млн евро (230 млн долл.) в I квартале 2016 г.

Продажи препарата Gonal-f составили 171 млн евро (190 млн долл.). Аналитики ожидали 187 млн евро (208 млн долл.). По мнению представителя Merck KGaA, это обусловлено конкуренцией со стороны биосимиляров в Европе.

По прогнозам компании, в 2017 г. общий объем продаж составит 15,5–16 млрд евро (17,3–17,8 млрд долл.). Скорректированная операционная прибыль ожидается в пределах 4,4–4,6 млрд евро (4,9–5,1 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»