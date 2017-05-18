«Апрель» не смог доказать свое исключительное право на обозначение «аптечный склад»

ООО «Бережная аптека «Апрель» обжаловала в суде отказ территориального органа УФАС по Ставропольскому краю возбуждать административное дело по факту недобросовестной конкуренции.

В ноябре прошлого года компания пожаловалась в УФАС на «Ставропольские городские аптеки», которые стали использовать словосочетание «аптека-склад» в своей наглядной агитации для привлечения клиентов. Заявитель потребовал признать за ним исключительное право на коммерческое обозначение «аптечный склад» на территории Ставропольского края и наказать конкурентов за недобросовестные действия.

Однако антимонопольное управление сочло, что словосочетание «аптечный склад» является общеупотребимым, не обладает оригинальностью и не отражает фактическую деятельность заявителя, и отказало в удовлетворении требований. Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию УФАС.

«Установлено, что Ставропольское УФАС России выдало аффилированному лицу заявителя (ООО «Апрель Кавказ») предупреждение о необходимость прекратить использовать на территории Ставропольского края наименования «аптечный склад» в своей деятельности, – говорится в решении суда от 17 мая 2017 года. – Данное предупреждение исполнено не было. В отношении ООО «Апрель Кавказ» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, в настоящее время аналогичное предупреждение выдано ООО «Бережная аптека «Апрель». Предупреждения о необходимости перестать пользоваться наименованиями «аптека-склад» и «аптека от склада» выданы и ряду других хозяйствующих субъектов, в том числе ООО «Ставропольские городские аптеки».

Решение первой инстанции в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»