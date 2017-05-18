Ставка 5-го купона облигаций «Аптечной сети 36,6» – 12,75% годовых

ПАО «Аптечная сеть 36,6» 17 мая определило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей при погашении купона составит 63,58 рубля.

В декабре 2016 г. группа закрыла сделку по слиянию с аптечной сетью А5: 26 декабря 2016 г. Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В рамках допэмиссии было размещено 1 354 196 378 акций, что составляет 90,28% от запланированного объема выпуска. Акционеры, обладающие преимущественным правом выкупа, приобрели 799 201 459 акций.

По итогам допэмиссии основной акционер компании Palesora Limited сохранил контрольный пакет.

ООО «Концерн «РОССИУМ» получил 10,08% объединенной компании, фонд Baring Vostok стал владельцем13,73% через «Доуфлеро Холдингз Лимитед».

На 31 декабря 2016 г. под управлением объединенной группы находилось 1782 аптеки. В текущем году компания планирует продолжить органический рост в стратегическом регионе – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Контролирующие акционеры: генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили и председатель совета директоров Иван Саганелидзе.

«Фармацевтический вестник»