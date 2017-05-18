Менеджеры по клиническим исследованиям лидируют по росту зарплат на фармрынке

На фоне общего снижения уровня зарплат на фармрынке в 2016 году заработки некоторых категорий специалистов выросли. Как выяснили эксперты рекрутинговой компании «КАУС-Медицина», за период с 1 квартала 2016 г. по 1 квартал 2017 г. больше всего увеличились оклады менеджеров по клиническим исследованиям – на 13%. Зарплатные предложения для этих специалистов варьируются сегодня в среднем диапазоне от 117 тыс. до 152,5 тыс. рублей, пишет «Фармперсонал».

Повысилась также стоимость химиков-аналитиков (на 11%). Они могут рассчитывать на вознаграждение в среднем от 49 тыс. до 67 тыс. рублей.

В тройке лидеров по росту зарплат также технологи фармпроизводства – уровень их оклада увеличился на 9%, составив в среднерыночном диапазоне 59 тыс. – 80 тыс. рублей.

Как отмечают авторы исследования, позиции технологов фармпроизводства входят в список самых сложно закрываемых вакансий. В этом списке также руководители R&D отделов и менеджеры по продукту.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»

«Фармацевтический вестник»