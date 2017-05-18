Депутаты Новосибирска рекомендовали акционировать «Новосибирскую аптечную сеть»

18 мая комиссия Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности рекомендовала включить МП «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») в прогнозный план приватизации. 24 мая депутатам Горсовета предстоит проголосовать за это решение.

«Сегодня после долгих дискуссий депутаты пришли к решению о том, что необходимо снять риски в ожидании законопроекта, возвращающего нас к закупкам по 223-ФЗ. Если он действительно будет принят в ближайшее время и не вызовет проблем в правоприменении, мы сможет дать обратный ход процессу. Пока мы не можем терять времени и проводим процедуры, предшествующие процессу приватизации», – говорит директор МП «НАС» Владимир Машанов.

Вопрос об акционировании сети до сих пор вызывает много споров среди новосибирских депутатов.

«С января 2017 года МУП «Новосибирская аптечная сеть» должно закупать лекарства по ФЗ-44, а не по ФЗ-223, как раньше. По мнению руководителя департамента социальной политики Ольги Незамаевой это обстоятельство приведет к банкротству предприятия. Поэтому и предлагается сделать МУП акционерным обществом, чтобы вывести его из под действия ФЗ-44, – пишет в своем публичном обращении депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус. Она уверена, что законопроект о возврате муниципальных аптечных предприятий к ФЗ-223 будет принят к 1 июня 2017 г.

«Предприятие отторговало в конце 2016 г. конкурсов на 13 млрд рублей. Это позволяет закупать лекарства без конкурсов как минимум до конца года, а то и дальше», – считает Наталья Пинус. Однако Владимир Машанов напоминает, что заключенные договоры не могут охватить весь ассортимент, а фиксированные цены часто бывают выше текущей стоимости препаратов на рынке.

По словам руководителя, сеть уже потеряла 20% оборота и приблизилась в нулевой рентабельности.

«С начала года уволились почти 50 провизоров и фармацевтов, поскольку их премиальная часть зарплаты напрямую зависит от валового дохода. Ежедневно я подписываю заявления об увольнении, и это ценные сотрудники, к работе которых нет никаких претензий», – говорит Владимир Машанов.

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Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»