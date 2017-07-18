Александр Шестун посетил фармакологический кластер в Оболенске

Глава Серпуховского района Александр Шестун вместе с руководителем администрации городского поселения Сергеем Поярковым посетил биотехнологическую компанию «ФИРН М». С конца 2014 года компания ведёт строительство производственных мощностей для выпуска биотехнологических субстанций в посёлке Оболенск.В 2016 году введен в эксплуатацию цех полного цикла по производству биотехнологических субстанций, лабораторный корпус по контролю качества лекарственных средств, экспериментально-производственная лаборатория для разработки новых субстанций и готовых лекарственных форм.

В 2017 году в Оболенске планируется ввод в эксплуатацию склада готовой продукции и корпуса для производства лекарственных субстанций на основе эукариотических клеток.

Как рассказали представители компании, на данный момент компания прошла проверку и ожидает получения лицензии. По предварительным данным новое производство начнёт работать на полную мощность в течение ближайшего года, что даст порядка ста новых рабочих мест.

Александр Шестун отметил, что в Оболенске проведена большая работа, чтобы предприятия, расположенные на территории городского поселения, имели соответствующий юридический адрес.

— На сегодня поселения, на территории которых развито производство, имеют бюджет меньше, чем поселения, на территории которых расположены дачные товарищества, так как основные налоги производств идут в область, и эту ситуацию надо менять, — сказал глава района.

В свою очередь Сергей Поярков отметил, что на сегодня новым производствам не хватает рабочих рук. Есть земля под строительство жилья, есть и инвесторы, но область не согласовывает выделение земли на эти цели, а ведь при наличии жилья проблема с кадрами решается гораздо проще.

Приоритетное направление деятельности компании «ФИРН М» – разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b, самые известные из которых: назальные капли и спрей «Гриппферон», мазь назальная «Гриппферон с лоратадином» для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, глазные капли «Офтальмоферон», противогерпетическая мазь «Герпферон» и противоаллергический гель «Аллергоферон». Особого внимания заслуживает вышедший недавно на рынок препарат «Вагиферон», суппозитории для лечения инфекционных заболеваний женской репродуктивной системы. В активе компании более 40 патентов на оригинальные препараты, часть из них запатентована не только в России, но и в странах Евросоюза, США, Австралии, Китае, Канаде и других государствах.

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