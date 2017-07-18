В московских тюрьмах могут появиться аптеки

Аптеки для заключенных могут открыть в столичных следственных изоляторах, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергея Мороза.

На заседании Общественного совета при УФСИН он подчеркнул, что подобный опыт уже есть в Иркутске, «где родственники могут купить лекарства для заключенных под стражу», добавив, что иногда мамы и супруги помещенных под стражу пытаются передать целый арсенал лекарств – «на всякий случай, вдруг пригодится».

Между тем, согласно принятым нормам, «поступивший в СИЗО в первые три дня обязательно проходит медицинское обследование, кроме того, он сам говорит, какие у него есть заболевания», сообщил г-н Мороз, «и врач на основании этого выписывает ему те лекарства, которые необходимы».

Как отметила глава медико-санитарной части УФСИН Галина Тимчук, жалоб на медицинское обеспечение заключенных в Москве в этом году стало меньше. Согласно озвученным данным, в первом полугодии этого года зафиксировано более 10,8 тыс. случаев заболеваний среди заключенных, за такой же период прошлого года — 12,5 тыс. Заключенные за полгода почти 125 тыс. раз обращались к врачам, в том числе более 5 тыс. раз — к стоматологам.

По ее словам, если в первом полугодии 2016 года на закупку лекарств для заключенных СИЗО в Москве было затрачено свыше 8,3 млн рублей (в среднем — 779 рублей на одного человека), то в этом году — 11,2 млн рублей (1053 рубля в среднем на одного заключенного).

«Мы в полной мере обеспечены всеми видами необходимых лекарств отечественного производства и при необходимости делаем дополнительные закупки, — подытожил Сергей Мороз. — Помещенные под стражу полностью обеспечены необходимыми лекарствами в соответствии с нормами закона».

И все же для того чтобы родственники могли передавать более дорогие, в том числе, импортные препараты, рассматривается идея открывать аптечные пункты в СИЗО, подчеркнул глава УФСИН. Кроме того, количество дней, в которые можно передавать лекарства в СИЗО, может быть увеличено.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»