НПК «Эском» готов взять в свой штат выпускников Пятигорского медико-фармацевтического института

Выпускники Пятигорского медико-фармацевтического института по специальности «фармация» 2017 года пообщались с представителями завода инфузионных растворов ОАО НПК «Эском» на встрече, которая прошла в стенах alma mater. Главная цель визита ставропольской делегации – привлечь молодых провизоров на работу в концерне.

Сегодня «Эском» готов взять в свой штат 25 специалистов. На заводе вакантны должности в структурных подразделениях главного технолога, обеспечения качества, продаж и других отделах. Молодые соискатели могут претендовать на зарплату в 15-25 тыс. рублей в месяц. Специалисты среднего звена зарабатывают в 2-3 раза больше. Иногородним сотрудникам компания компенсирует оплату аренды жилья в Ставрополе.

— Выпускников больше всего интересовали возможности развития карьеры внутри НПК «Эском», также спрашивали, является ли обязательным знание английского языка, есть ли на предприятии практика наставничества, — рассказала «ФВ» начальник отдела по работе с лечебными учреждениями ОАО НПК «Эском» Светлана Данилова. — Ведущие специалисты концерна с большим удовольствием готовы передать свой опыт и знания молодому поколению. У нас разработана программа адаптации, позволяющая новому работнику познакомиться с разными направлениями деятельности предприятия и выбрать то, что больше всего ему по душе, ведь работа должна приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение.

Фото: Фото автора

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»