Руководители фармпромышленности ЕС и Британии написали письмо переговорщикам по вопросам Brexit

Восемь руководителей ассоциаций, представляющих весь фармсектор ЕС и Великобритании, пошли на беспрецедентный шаг, написав совместное письмо главным переговорщикам по вопросам Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Дэвису. Данное письмо содержит запрос на то, чтобы постоянное сотрудничество в фармацевтической сфере между двумя территориями стало одной из приоритетных тем переговоров, сообщает PharmaTimes.

В письме говорится о том, что подписание соглашения между ЕС и Великобританией – это наилучший способ обеспечить непрерывный доступ пациентов в странах-членах ЕС и Великобритании к безопасным и эффективным лекарственным препаратам и исключить негативное влияние Brexit на здоровье населения.

В нем также отмечается, что в Европе существует высокая степень интеграции фарминдустрии, регулирование которой осуществляется в соответствии с законами ЕС посредством сложной системы правовых и регуляторных отношений между институтами, странами-членами ЕС и национальными компетентными органами. Поэтому важно обеспечить максимальную определенность на возможно более раннем этапе для обеспечения плавного перехода фармацевтической и медико-биологической промышленности в новую структуру, что гарантирует непрерывный доступ пациентов к необходимым лекарствам.

Руководители фармассоциаций призвали к сохранению действия ранее выданных регистрационных удостоверений на препараты в Великобритании и ЕС и постоянному сотрудничеству между национальными органами при содействии EMA и Еврокомиссии. Они подчеркнули также, что любые изменения в торговых отношениях между ЕС и Великобританией не должны оказывать негативного влияния на исследования (включая клинические испытания), разработку, производство и поставки лекарственных препаратов во всей Европе.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»