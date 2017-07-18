Фигуранты уголовного дела признаются в хищении средств подконтрольной «Роснано» компании «НТ-Фарма»

Бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал вину в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств подконтрольной «Роснано» компании «НТ-Фарма». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Захарьин. Ранее частично вину в растрате признал другой фигурант дела – бывший генеральный директор «НТ-Фарма» Евгений Султанов.

В ноябре 2016 г. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТ-фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова.

В 2009 г. наблюдательный совет «Роснано» одобрил проект производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов. В рамках проекта планировалось создание двух вакцин (против гриппа человека и гриппа птиц) и трех активаторов иммунитета. Общий бюджет – 1,55 млрд руб. Для реализации проекта было создано совместное предприятие – ООО «НТ-Фарма», где 49% принадлежит «Роснано», 20,3% — ООО «Пром-Би», остальное — двум офшорным компаниям. «Пром-Би» принадлежит Рустаму Атауллаханову, который и стал сначала основным управляющим проекта, а затем фигурантом уголовного дела. «Роснано» выкупило 49% «НТ-Фармы» за 237 млн руб., а затем предоставило семилетний льготный кредит на 1 млрд руб. Партнер «Роснано» внес в компанию пять патентов и два ноу-хау общей стоимостью 147 млн руб., еще 100 млн руб. он должен привлечь в денежной форме.

Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 г. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта. По данным Следственного комитета, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, но оно тем не менее было выдано.

После возбуждения дела все фигуранты были арестованы. Чуть позже Евгений Султанов частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Басманный суд Москвы 12 и 13 июля продлил меры пресечения в отношении всех подозреваемых до 16 октября 2017 г.

Как ранее рассказал «ФВ» глава «Роснано» Анатолий Чубайс, компания ищет способы, как завершить проект. «Мы считаем этот проект значимым, он основан на уникальном инновационном российском заделе – разработке лекарственного средства от бокового атеросклероза, тяжелейшего орфанного заболевания, которое сегодня не лечится. У «НТ-Фармы» есть проект с клиническими исследованиями на завершающей стадии», – сказал А. Чубайс.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»