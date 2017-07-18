Елена Максимкина: сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением вакцинами

Нормативно-правовое регулирование процесса закупок не учитывает особенности производства и планирования бесперебойных поставок вакцин для нужд Национального календаря прививок. Об этом заявили эксперты в ходе совместного заседания координационного совета в сфере обращения ЛС и медизделий при Минздраве, комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, комиссии РСПП по индустрии здоровья и комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

Закупки в соответствии с ФЗ№ 44 осуществляются на основе одногодичного плана-графика закупок. При этом отсутствует долгосрочный прогноз потребностей в обеспечении Национального календаря прививок. «Производители сталкиваются с проблемами непредсказуемого спроса на вакцины, при этом время для надлежащего планирования производства вакцин ограничено», — отметили участники заседания.

«В этом году сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением вакцин. Если менеджеры компаний не знают о необходимых объемах, их надо увольнять. Планы по количеству есть и они стабильны. С производством острая проблема, но я не верю, что это только вопрос цены», — отметила руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Однако производители заявили, что критически низкий уровень цен на вакцины снижает возможность компаний модернизировать производственные мощности. Это больной вопрос для отрасли. Цены государственных контрактов на большинство препаратов Национального календаря профилактических прививок не повышались с 2010 года. Поэтому участники заседания рекомендовали Минздраву при доработке проекта постановления Правительства РФ «О государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП», учесть особенности обращения вакцинных препаратов. В частности, отдельно выделить регулирование цен на иммунобиологические препараты.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»