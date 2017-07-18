ГК «Фармаимпекс» готова к приобретению аптечной сети «Фармакон»&«Клюква»

Ижевская аптечная сеть «Фармакон» и ее сеть-дискаунтер «Клюква» в ближайшее время могут перейти под контроль ГК «Фармаимпекс». Как стало известно «ФВ», стороны близки к заключению сделки, и, после финальных согласований, о ней будет объявлено официально.

«Фармакон»&«Клюква» входят в зарегистрированное в Ижевске ООО «Детство». По данным системы СПАРК, 12 июля нынешнего года новым владельцем этой структуры стала Римма Корепанова. Она сменила Максима Мансурова, который, как ранее сообщал «ФВ», принял несколько попыток продажи аптечной сети. Последним потенциальным покупателем называли краснодарскую «Апрельфарм», однако сделка в итоге не состоялась.

По данным аналитической компании AlphaRM за I квартал 2017 года, «Фармакон»&«Клюква» занимали 46 место в рейтинге аптечных сетей со 145 аптеками в 3 регионах и долей рынка 0,22%. Общий объем продаж в первом квартале составил 619,4 млн руб., а средний чек – 406,1 руб.

Отметим, что ижевская «Фармаимпекс» на сегодняшний день владеет более 500 аптеками в 19 регионах России.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»