Минздрав прокомментировал информацию об ухудшении качества производимых в России вакцин

Минздрав России поручил Росздравнадзору усилить контроль за качеством вакцин, попадание недоброкачественных иммунобиологических препаратов к пациенту полностью исключается, заявили RNS в пресс-службе Минздрава.

«По поручению Минздрава России Росздравнадзором усилен контроль за качеством иммунобиологических препаратов. Информация о выявленных недоброкачественных, в том числе и иммунобиологических, лекарственных препаратах оперативно доводится до органов управления здравоохранением, пациентов и всех участников фармацевтического рынка. Соответствующие информационные письма размещаются и на официальном сайте Росздравнадзора. Таким образом, попадание недоброкачественных иммуннобилогических препаратов к пациенту полностью исключается», — говорится в сообщении.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что глава департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Минздрава Елена Максимкина заявила о падении качества производимых в России вакцин.

По словам Максимкиной, с каждым годом показатели качества вакцин, которые производятся, «не улучшаются, а наоборот, приходится забраковывать».

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