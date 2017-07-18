Группа «Сантэнс Сервис» объявлена победителем конкурса среди логистических операторов на обслуживание лекарственных грузов компании Bayer в России

Группа компаний «Сантэнс Сервис» и компания АО «Байер» объявили о подписании долгосрочного соглашения на обслуживание и складское хранение продукции «Байер» на территории Российской Федерации. Соглашение было заключено по итогам официального конкурса и на основании результатов аудита качества.

Соглашение предусматривает оказание услуг хранения и обработки грузов на таможенных складах и складах временного хранения. А также комплексное обслуживание на складах организации оптовой торговли ЛС для последующей их дистрибуции на территории РФ. Функционирующая в полном объеме, во всех операционных компаниях группы «Сантэнс Сервис» система менеджмента качества позволит обеспечить хранение и обработку товара в соответствии с международными стандартами GSP/GDP.

Директор департамента логистических сервисов управляющей компании группы ООО «Сантэнс Логистик Груп», Сурен Вартанов: «Многолетний опыт работы с компанией «Байер» мобилизовал усилия команды Сантэнса. По условиям конкурса необходимо было представить план поэтапной оптимизации процессов управления и обслуживания складского хозяйства клиента. Наше решение было признано наиболее сбалансированным по соответствию всех ключевых показателей как по экономическим, так и по уровню качества сервиса».

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.

«Фармацевтический вестник»