Прокуратура и суд в Белгородской области защитили право инвалида на лекарство

Очередная победа пациента над региональным здравоохранением в борьбе за льготные лекарства зафиксирована в Белгородской области: 10 июля прокуратура региона сообщила на своем сайте, о том, что при содействии районной Губкинской прокуратуры суд обязал департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области обеспечить пациентку препаратом ибрутиниб, который ей был назначен Московским гематологическим центром.

В перечне региональных госгарантий данного препарата нет и женщину лечили ритуксимабом, который оказался неэффективен. Несмотря на доводы регионального депздрава, суд встал на сторону пациентки и обязал чиновников немедленно обеспечить инвалида лекарством.

Одновременно с этим делом в других регионах прокуратура вступалась за пациентов по аналогичным жалобам. Подобные сообщения стали уже рутиной: по информации «Лиги защитников пациентов», в прошлом году в России прокуратурой было зафиксировано 15 тысяч нарушений прав пациентов на льготное лекарственное обеспечение.

«Здесь в грубой форме должностным лицом нарушены права граждан по 293 статье УК («Халатность» — прим.), — пояснил «ФВ» президент Лиги Александр Саверский. — Нам не понятно, почему не возбуждаются уголовные дела, особенно если есть решение суда, устанавливающее вину чиновников в том, что они не обеспечили лечение».

По мнению общественника, если бы по каждому такому факту виновные привлекались к уголовной ответственности, подобных нарушений было бы гораздо меньше.

Более подробно читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»