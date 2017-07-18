Госдума ратифицировала протокол об экспорте принудительно лицензированных лекарств

Депутаты Госдумы ратифицировали протокол, позволяющий странам-членам ВТО экспортировать воспроизведенные по принудительной лицензии лекарства для борьбы с эпидемиями, а также запрашивать у других стран такие препараты для импорта в случае недостатка собственных производственных мощностей.

Соответствующее решение было принято на планерном заседании Госдумы, состоявшемся 14 июля.

Как рассказал заместитель министра экономического развития Алексей Груздев, законопроект «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» направлен на содействие развивающимся и наименее развитым странам в получении доступа к дорогостоящим лекарствам, в первую очередь для борьбы с эпидемиями и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Груздева, протокол закрепляет право государства-члена ВТО обращаться к другим участникам Организации по вопросу лекарственного обеспечения и устанавливает механизм для экспорта лекарств, произведенных с использованием принудительной лицензии.

«Потенциальной возможностью применения упомянутого механизма является его использование для организации производства в России воспроизведенных препаратов иностранных компаний с целью помощи, например, государствам Центральной Азии в случае возникновения кризисных ситуаций, эпидемий и чрезвычайных ситуаций», — пояснил Груздев.

«Используя статью Соглашения 31bis, Российская Федерация могла бы организовать при соблюдении соответствующих положений Протокола производство воспроизведенных лекарственных препаратов для поставки в государства постсоветского пространства по доступной цене в целях борьбы с эпидемиями. Вместе с тем и Российская Федерация при борьбе с эпидемией может использовать данный механизм для импорта дорогостоящих лекарственных препаратов, которые произведутся другим членом ВТО по принудительной лицензии», — говорится в пояснительной записке к документу.

Протокол был принят Генеральным советом ВТО 6 декабря 2005 года и открыт для принятия государствами – членами ВТО до 1 декабря 2007 года. Затем срок принятия Протокола был продлен до 31 декабря 2017 года. Документ вступил в силу после его принятия двумя третями членов ВТО (110 из 164). По состоянию на январь 2017 года к Протоколу присоединилось 114 государств. 3 мая документ был одобрен Правительством России.

Ранее ФАС России разработала законопроект о принудительном лицензировании – согласно документу, правительство сможет лишать патентообладателей права на эксклюзивное использование «изобретения, полезной модели или промышленного образца» (в том числе лекарственного препарата или медизделия), если это необходимо в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Обладатели патентов на должны получать соразмерную компенсацию за использование их изобретения, говорится в тексте поправок в Гражданский кодекс и закон «О защите конкуренции», опубликованных на сайте раскрытия правовой информации regulation.gov.ru. Документ находится на этапе подготовки заключительного текста проекта.

Впервые тема принудительного лицензирования зазвучала на высшем уровне в феврале 2016 года, когда президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния обратился с таким предложением к Президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: Госдума

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