Правительство определило штрафы за оборот лекарств без маркировки

Правительство России одобрило законопроекты о внедрении на территории страны системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя с использованием идентификационных знаков, а также об административной отвественности за оборот лекарств без маркировки.

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении Правительства РФ.

Согласно документу, на всей территории страны будет внедрена федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков.

«За производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарственных препаратов предлагается установить административную ответственность», — говорится в сообщении правительства.

Постановление об экспериментальном внедрении маркировки упаковок лекарств был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе 2017 года. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год.

По словам руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, программное обеспечение для системы маркировки лекарств должны были доработать к июню 2017 года.

Всего на начальном этапе будет промаркировано около 10% упаковок препаратов, обращающихся на российском рынке. Во второй половине 2017 года предполагается расширить количество участников эксперимента за счет привлечения других производителей и аптек в каждом субъекте Российской Федерации.

Источник: Правительство России

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